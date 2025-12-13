Глава Люберец встретился с семьями участников СВО

Встреча с семьями участников СВО прошла в Доме культуры «Энергетик» в Дзержинском. В ней принял участие глава городского округа Владимир Волков.

Участники обсудили развитие города и ситуации, требующие поддержки муниципалитета. Особое внимание уделили организации новой автобусной остановки у кладбища. Владимир Волков уточнил, что павильон установят весной, а маршруты общественного транспорта скорректируют с учетом пожеланий семей.

«Обсудили развитие города — мне очень приятно, что жители замечают позитивные изменения. Также подняли вопросы, в решении которых мы можем помочь. Спасибо за вашу стойкость, веру и надежду. Знайте, мы всегда рядом и готовы оказывать поддержку», — подчеркнул Владимир Волков.

Семьи получили ответы на интересующие вопросы.

Отметим, в Люберцах действуют 75 мер поддержки участников СВО — от реабилитации и протезирования зубов до финансовых выплат и льгот по ЖКХ. Программы введены по инициативе депутатов партии «Единая Россия».