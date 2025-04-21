Глава Люберец вручил военнослужащим карточки членов Ассоциации ветеранов СВО

Руководитель муниципалитета на встрече обсудил с бойцами СВО участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья», которая стартовала по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она является продолжением проекта «Время героев», который инициировал президент России Владимир Путин.

Программа поможет военнослужащим получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Прием заявок ведется до 30 апреля на портале герои-подмосковья.рф.

Владимир Волков отметил, что отделение ассоциации в Люберцах, которое возглавляет участник специальной военной операции Александр Кулагин, является одним из самых активных в Подмосковье. «Уверен, что новоиспеченные члены ассоциации станут надежными соратниками в социальной адаптации ветеранов, их трудоустройстве, а также реабилитации после ранений», — сказал глава городского округа.