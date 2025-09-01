Глава Люберец вручил подарки ко Дню знаний сыну погибшего участника СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил 6-летнему Савелию подарки ко Дню знаний. Они встретились в администрации муниципалитета, куда мальчик давно мечтал попасть.

Отец Савелия погиб в зоне СВО во время выполнения боевых задач.

«Мы сохраним и передадим память о подвиге Александра нашим детям. Конечно, восполнить потерю отца и мужа семье мы не сможем никогда. Но наша святая обязанность — всегда быть рядом. Савелий, искренне желаю тебе успехов. После окончания института ждем тебя в нашей команде!» — отметил Владимир Волков.

Просьба Савелия побывать в администрации не осталась без внимания. Мальчик пообещал хорошо учиться и слушаться маму.

Савелий в этом году пошел в первый класс. Всего в округе впервые за парты сядут около шести тысяч ребят.