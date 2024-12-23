Глава Люберец вручил новогодние подарки детям участника СВО

Глава Люберец снял с «Елки желаний» шарики Кристины, Кирилла и Алексей Даниловых. Их отец отправился в зону СВО добровольцем. В октябре текущего года Юрий Данилов получил награду губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — медаль «За храбрость» второй степени.

Владимир Волков поздравил детей бойца СВО с наступающим Новым годом и пожелал дальнейших успехов. «С Юрием остаемся на связи — мы всегда рядом», — отметил глава городского округа.

Всероссийская акция «Елка желаний» по инициативе президента страны Владимира Путина проводится уже шесть лет. С 2022 года в ней участвуют дети участников СВО и новых регионов России. В этом году письма для «Елки желаний» отправляют также ребята из Курской, Брянской и Белгородской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ.