Глава Люберец вручил медаль участнику СВО Игорю Науменко

Житель Люберец отправился добровольцем в зону спецоперации в июле 2022 года. Глава городского округа Владимир Волков вручил бойцу медаль Жукова.

Руководитель муниципалитета рассказал, что Игорь Науменко во время военной службы освоил профессии парамедика и врача горной медицины. В прошлом году люберчанин был ранен во время боевых действий.

Как отметил Владимир Волков, мать Игоря Науменко воспитала семерых детей. Во время Великой Отечественной войны Агафья Ивановна ухаживала за ранеными в госпитале, а после победы приехала в поселок Октябрьский, где работала на фабрике в швейном цехе. Она награждена орденом «Мать-героиня» третьей степени.

Глава Люберец поблагодарил Игоря Науменко за мужество и самоотверженность при защите Отечества.

Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации, названная в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, самого титулованного генерала в истории Советского Союза. Начав свой путь как юбилейная, эта медаль в настоящее время превратилась в весомую боевую награду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.