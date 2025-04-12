Глава Люберец Владимир Волков принял участие в сборе гумпомощи бойцам СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков присоединился к акции «Доброе дело». Инициатива стартовала при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году с целью поддержки Донбасса и участников СВО.

Сейчас акция охватывает широкий спектр помощи: от поддержки ветеранов и многодетных семей до заботы о детях и животных.

«Сегодня, в трехлетнюю годовщину акции „Доброе дело“, с нашими уважаемыми ветеранами СВО внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи для бойцов. За три года акция выросла в серьезный проект, который для наших земляков и тысяч единомышленников по всему региону стал неотъемлемой частью жизни», — отметил Владимир Волков.

Напомним, в Подмосковье действуют 87 пунктов сбора гуманитарной помощи и еще 45 дополнительных мест, куда можно принести вещи. Кроме того, участники акции могут помогать в благоустройстве территорий памятников, посещать ветеранов или оказывать поддержку семьям с детьми.