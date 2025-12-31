Глава Люберец Владимир Волков поздравил жителей с наступающим Новым годом
В преддверии Нового года, 29 декабря, во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошло традиционное праздничное представление «Потому что зима — это здорово!». Мероприятие собрало тех, кто составляет гордость и опору муниципалитета: участников специальной военной операции и их семьи, общественных деятелей, почетных жителей, волонтеров, а также всех неравнодушных люберчан.
К гостям обратился глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он выразил особые слова поддержки защитникам Отечества и их близким.
«Спасибо за ваше мужество и стойкость! Пусть наступающий 2026 год принесет в ваши дома долгожданный мир, счастье, удачу и взаимопонимание!» — подчеркнул Владимир Волков.
Разнообразная концертная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами округа, подарила зрителям настоящее зимнее волшебство.
Песни, танцы и праздничные номера создали атмосферу единения, добра и веры в лучшее, зарядив всех отличным настроением и незабываемыми впечатлениями.