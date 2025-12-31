Глава Люберец Владимир Волков поздравил жителей с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года, 29 декабря, во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошло традиционное праздничное представление «Потому что зима — это здорово!». Мероприятие собрало тех, кто составляет гордость и опору муниципалитета: участников специальной военной операции и их семьи, общественных деятелей, почетных жителей, волонтеров, а также всех неравнодушных люберчан.