Глава Люберец в День Победы возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»

В Люберцах прошел митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель муниципалитета Владимир Волков возложил цветы к подножию памятника Воину-Освободителю у Вечного огня.

По словам Владимира Волкова, в годы войны из Люберец на фронт отправились свыше 50 тысяч жителей.

«Почти 18 тысяч человек положили свои жизни на алтарь Великой Победы. Спустя восемь десятилетий мы помним, какой ценой завоевали мирное небо над головами. И эту память передаем детям», — подчеркнул глава Люберец.

Он также отметил, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции потомки героев продолжают ратное дело.

В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, депутаты Московской областной думы и окружного Совета, члены политических партий, представители общественных объединений, трудовые коллективы. Собравшиеся почтили память солдат, не вернувшихся домой, минутой молчания.