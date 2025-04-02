Глава Люберец провел встречу с жителями в поселке Мирный

Прием в формате выездной администрации состоялся 1 апреля в школе № 51 поселка Мирный. Глава городского округа Владимир Волков ответил на вопросы населения.

Обращения жителей касались содержания территории и работы управляющих компаний, благоустройства, безопасности и других актуальных тем.

Владимир Волков рассказал, что юнармеец Роман попросил его о содействии. Волонтер активно помогает участникам специальной военной операции, изготавливая необходимые на фронте окопные свечи. Он попросил главу Люберец предоставить помещение, где можно было бы комфортно после учебы заниматься этим важным и нужным делом. «Конечно же, обязательно поможем», — пообещал Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета поблагодарил всех пришедших на встречу жителей за неравнодушие и конструктивный диалог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.