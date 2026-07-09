Глава Люберец провел встречу с жителями по вопросам помощи семьям бойцов СВО

Глава Люберец Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации на площадке обновленного Летнего театра в поселке Малаховка. Ключевым вопросом повестки стала помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

По инициативе губернатора и «Единой России» в Люберцах действует комплексная программа поддержки, включающая 77 мер: выплаты и льготы, образовательные программы, содействие в трудоустройстве и медицинская реабилитация.

«Совместно с госфондом „Защитники Отечества“, Ассоциацией ветеранов СВО, Центром поддержки СВО, Комитетом семей воинов Отечества нам удалось решить большое количество чувствительных, важных вопросов — предоставление жилья и ремонты в квартирах, реабилитация, помощь в быту», — подчеркнул Владимир Волков.

За помощью участники и ветераны СВО и их семьи могут обратиться в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону 8 (498) 732-81-39, в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (498) 659-89-79. Филиал госфонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки расположены по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3. Горячая линия: 8 (909) 640-50-50.