Глава Люберец провел встречу с волонтерами СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 9 сентября встретился с участницами волонтерского движения «Малаховские берегини». С начала специальной военной операции они изготовили 1900 маскировочных сетей.

В активе руководителя объединения Светланы Матвейко и ее единомышленников также более 1600 пар теплых носков для бойцов и свыше 1000 окопных свечей. Все это уже отправлено в зону проведения спецоперации. В прошлом году Светлана Матвейко стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Доброе дело. Мы рядом» за вклад в помощь фронту.

Сейчас в объединении «Малаховские берегини» 32 добровольца, которых связывает общая цель — быть надежным тылом для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО.

«На одной из выездных администраций участники объединения попросили помочь с регистрацией на платформе „Волонтеры Подмосковья“. Просьбу оперативно выполнили, и для меня было особой гордостью вручить этим неравнодушным людям волонтерские книжки. Благодарю всех, кто продолжает делом и словом поддерживать наших бойцов! Вместе победим», — отметил Владимир Волков.

Также с настоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла отцом Александром, прихожанами и добровольцами глава округа направил очередной груз в зону СВО.