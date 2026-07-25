Глава Люберец провел встречу с ветеранами СВО

23 июля глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством люберецкого МАП № 1 филиала «Мострансавто» и водителями-ветеранами специальной военной операции. Вопросы адаптации и трудоустройства участников СВО находятся в центре внимания администрации муниципалитета, и предприятие оказывает существенную поддержку в этой работе.

В настоящее время на предприятии трудятся пять водителей-ветеранов специальной военной операции. В ходе встречи глава округа пообщался с каждым из них, обсудил текущие вопросы и потребности. Поступившая просьба о содействии в получении медицинской помощи была решена оперативно — вопрос уже урегулирован.

Кроме того, Владимир Волков отметил, что еще 12 сотрудников МАП № 1 в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, защищая интересы страны. Глава округа поблагодарил директора филиала Евгению Гусеву и весь коллектив предприятия за заботу о семьях героев и всестороннюю поддержку военнослужащих.

Ведущие предприятия городского округа Люберцы предлагают порядка 150 вакансий для ветеранов специальной военной операции. Подробную информацию и консультации можно получить в Управлении по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732-81-39.