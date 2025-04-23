Глава Люберец провел встречу с сотрудниками авторемонтного завода

Встреча в формате выездной администрации состоялась на предприятии «Авторемзавод» в Люберцах. На вопросы сотрудников ответил глава городского округа Владимир Волков.

Участниками мероприятия в том числе стали профильные заместители руководителя муниципалитета. Большинство вопросов касались содержания территории и работы управляющих компаний, а также благоустройства и безопасности. Все обращения оперативно отработают.

Также в этот день на заводе провели Урок мужества. Перед сотрудниками предприятия выступили представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Такие откровенные разговоры с бойцами, за плечами которых — участие в спецоперации, потери сослуживцев, тяготы выживания в экстремальных условиях, безусловно, очень важны. Но самое главное, по словам ветеранов, — это знать, что тебя ждут дома и всегда готовы поддержать», — прокомментировал Владимир Волков.

Глава округа также выразил благодарность водителю «Авторемзавода» Бахтиеу Мурзакаеву, который регулярно доставляет гумпомощь бойцам спецоперации.