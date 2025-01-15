Глава Люберец провел встречу с активом отделения Союза женщин России

Руководитель муниципалитета Владимир Волков встретился с активистами люберецкого отделения организации. На встрече были подведены итоги прошлого года и озвучены планы на будущее.

Отделение Союза женщин России в Люберцах объединяет более 500 представительниц разных профессий и сфер деятельности. Участницы организации активно участвуют в жизни муниципалитета и проводят большую работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Одной из самых значимых акций отделения стало создание Знамени Победы — знамени «Бессмертного полка». Полотнище длиной 127 метров на данный момент состоит из 5700 лоскутов с именами героев Великой Отечественной войны. Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что работа над знаменем продолжится и в год 80-летия Великой Победы.

Руководитель муниципалитета также отметил, что помещение, где располагается люберецкое отделение Союза женщин России, нуждается в ремонте. Он пообещал, что все необходимые работы будут проведены.