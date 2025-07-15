Глава Люберец поздравил участника СВО с рождением четвертого ребенка

В семье военнослужащего Евгения и его супруги Ирины из городского округа Люберцы произошло радостное событие — 4 июля у них родился четвертый ребенок. Глава округа Владимир Волков навестил молодых родителей и поздравил их с пополнением.

В ходе встречи глава муниципалитета подчеркнул важность этого момента, отметив, что старшие дети — Тимофей, Степан и Василиса — с нетерпением ждали возвращения мамы с новорожденным братом Гришей.

«Но еще сильнее ждали папу, который в зоне проведения специальной военной операции защищает нашу Родину. Благодарю руководство воинской части — счастливый молодой отец успел на выписку супруги из Московского областного центра охраны материнства и детства», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец пожелал малышу крепкого здоровья и счастливого будущего.