Глава Люберец поздравил участника СВО с рождением четвертого ребенка

В семье военнослужащего Евгения и его супруги Ирины из городского округа Люберцы произошло радостное событие — 4 июля у них родился четвертый ребенок. Глава округа Владимир Волков навестил молодых родителей и поздравил их с пополнением.
В ходе встречи глава муниципалитета подчеркнул важность этого момента, отметив, что старшие дети — Тимофей, Степан и Василиса — с нетерпением ждали возвращения мамы с новорожденным братом Гришей.
«Но еще сильнее ждали папу, который в зоне проведения специальной военной операции защищает нашу Родину. Благодарю руководство воинской части — счастливый молодой отец успел на выписку супруги из Московского областного центра охраны материнства и детства», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.
Глава Люберец пожелал малышу крепкого здоровья и счастливого будущего.
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