Глава Люберец поздравил с Днем защиты детей семью бойца СВО

Глава семьи Иван — военный врач, в апреле прошлого года он отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Его супруга Наталья работает воспитателем в детском саду при школе «Созвездие».

В семье воспитываются трое детей. Сестры Валя и Люба окончили четвертый класс, занимаются в хоровой студии «Голоса Созвездия» и посещают хореографическую студию. Шестилетний Тимофей увлекается спортом и занимается футболом.

«Для меня особая радость — передать детям поздравления от папы в этот добрый праздник. В лице Тимофея, Вали и Любы поздравляю всех юных люберчан с Днем защиты детей! Будьте счастливы, а мы, взрослые, сделаем все, чтобы ваши мечты сбывались», — сказал Владимир Волков. Он добавил, что остается на связи с супругой участника СВО и готов оказать поддержку по всем вопросам.