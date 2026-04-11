Глава Люберец пообещал помочь ветерану СВО в решении бытовых вопросов

Михаил Матвиенко добровольцем ушел защищать Донбасс еще в 2014 году. Сначала мужчина был в рядах партизан, а затем — в отряде народного ополчения. Участвовал в боях за аэропорт и город Донецк. В результате минно-взрывного ранения потерял обе ноги, кисть правой руки и зрение, однако даже после тяжелых травм он не сдался.

Квартиру ветерану предоставил застройщик. Совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» ему помогли с протезированием и оформлением льгот, передали автоматическую инвалидную коляску по индивидуальным параметрам и беговую дорожку для адаптации после протезирования. По просьбе Михаила депутаты закупили станцию с голосовым помощником «Алиса».

Владимир Волков пообещал решить и другие вопросы, касающиеся комфорта и уюта, и поблагодарил мать Героя, Нину Ивановну. В Подмосковье действует около 77 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Среди них — выплаты, льготы, а также программы обучения, трудоустройства и реабилитации.