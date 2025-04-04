Глава Люберец подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО

Руководитель муниципалитета Владимир Волков и Ассоциация ветеранов СВО Московской области заключили соглашение о сотрудничестве. Это решение поможет существенно расширить спектр помощи участникам специальной военной операции.

Владимир Волков подчеркнул, что особое внимание в совместной работе будет уделяться социальной адаптации ветеранов СВО, их трудоустройству, а также реабилитации после ранений.

В Люберцах активно работают местное отделение ассоциации, фонд «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО и их семей, Комитет семей воинов Отечества. «Мы на постоянной связи, поддерживаем и оказываем необходимое содействие по всем возникающим вопросам», — рассказал глава муниципалитета.

Напомним, инициатива создания ассоциации принадлежит президенту Владимиру Путину, а ее работу курирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Организация объединяет более 500 участников СВО.