Глава Люберец навестил семью ветерана СВО

Владимир Волков посетил родных военнослужащего Максима Чусовитина. Встреча прошла в рамках обещания, данного главой на одной из встреч в формате выездной администрации.

Максим Чусовитин добровольно ушел в зону специальной военной операции в октябре 2022 года, служил в штурмовом отряде «Черная мамба». В 2023 году получил тяжелое ранение ноги, после которого был зачислен в запас. Вместе с супругой Марией он воспитывает двух дочерей — Дарью и Елену.

Глава округа отметил, что семье предоставили жилье, помогли с оформлением льгот и поддерживают постоянную связь. Владимир Волков поблагодарил Максима и Марию за подарок и пожелал их семье здоровья, счастья и благополучия.

Несмотря на последствия ранения, Максим ведет активный образ жизни и поддерживает физическую форму. Для этого он оборудовал небольшой, но функциональный спортивный уголок.