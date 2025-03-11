Глава Ленинского округа сообщил о последствиях прилета БПЛА в Видном

В результате массированной атаки беспилотников утром 11 марта в Ленинском городском округе пострадала кровля жилого многоэтажного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Станислав Каторов.

«После прилета дронов нахожусь на улице Фокина, организовали поквартирный обход. Предварительно, пострадавших нет, есть нарушение кровли. Проводим работу вместе с экстренными службами», — сказал он.

Около четырех утра во вторник произошла массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил данные об одном погибшем и как минимум трех пострадавших.

Также глава региона уточнил, что сообщения о сбитых беспилотниках поступали из Зарайска, Коломны, Домодедово, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Раменского, Луховиц, Бронниц, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В компании «Мираторг» позже заявили, что из-за падения обломков дронов на территорию компании в Домодедове погиб один сотрудник.