Глава Курской области назвал обстановку в регионе сложной

Социальные службы и общественники организовали систему оказания помощи переселенцам в Курской области на фоне сложной обстановки. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

Он сообщил, что в Курске развернут гуманитарный склад для продуктов длительного хранения, куда поступает помощь из других регионов.

«Народный фронт» Ростова-на-Дону передал свыше тысячи продуктовых и гигиенических наборов, а также одежду и обувь. «Народный фронт» Белгородской области поставил 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры «Народного фронта» передали более 100 тонн продуктов, которые волонтеры уже загрузили на склад. Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства. Также ожидаются еще как минимум пять поставок.

Ранее в Минцифры России сообщили, что связь и мобильный интернет в Курской области станут бесплатными с 9 августа.