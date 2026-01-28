Глава Красногорска навестил семью участника СВО

В ходе встречи глава округа Дмитрий Волков поблагодарил семью за стойкость и вручил подарки. Герой, вернувшись со службы, продолжает работать в военкомате и занимается спортивным наставничеством.

Дмитрий Волков 28 января навестил семью участника специальной военной операции. Станислав, выполнив свой долг в зоне СВО, теперь работает в Красногорском военкомате и занимается спортивным наставничеством.

Вместе с супругой Натальей они воспитывают двух сыновей — трехлетнего Сашу и шестилетнего Женю. Преодолев трудности после возвращения с фронта, Станислав продолжает службу и передает свой опыт.

«От всей души благодарю за стойкость и доблесть нашего героя и его семью! Ваш пример сплоченности, вера и созидание поистине отражают главные ценности в это время сильных людей: любовь к Родине, верность долгу и несгибаемость человеческого духа», — сказал Дмитрий Волков.

Глава округа пожелал семье успехов и выразил готовность оказывать поддержку.