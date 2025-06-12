Глава Красногорска Дмитрий Волков наградил участников СВО в День России

В честь празднования Дня России глава муниципалитета Дмитрий Волков вручил благодарственные письма от губернатора Подмосковья, знаки «За заслуги перед городским округом Красногорск» I, II и III степени, а также почетные грамоты жителям, которые внесли значительный вклад в развитие страны и округа. Среди них были и участники специальной военной операции.
Дмитрий Волков выступил перед собравшимися с поздравительной речью.
«Я хочу поблагодарить наших героев за то, что они являются олицетворением страны. Это настоящие патриоты, они показывают пример того, как можно и нужно любить Родину. Искренне поздравляю всех с Днем России! Эта страна, этот флаг будут всегда олицетворять могущество и непобедимый характер нашего народа. Здоровья и благополучия вам всем и скорейшей Победы», — сказал руководитель муниципалитета.
Также по традиции Дмитрий Волков вручил юным жителям Красногорска первые паспорта.
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