Глава Котельников посетил зону СВО и передал бойцам гуманитарный груз

Глава муниципалитета Михаил Соболев и руководитель Общественной палаты городского округа Котельники Олег Козловский посетили зону специальной военной операции. Они побеседовали с бойцами и передали им генератор, квадрокоптеры и другие вещи.

В рамках рабочей поездки глава Котельников Михаил Соболев и руководитель Общественной палаты Олег Козловский пообщались с военнослужащими, обсудили быт и проблемы на фронте.

Гости поблагодарили защитников за мужество, стойкость и доблестную службу, они передали бойцам квадрокоптеры, генератор и другие необходимые вещи.

«С нашими военнослужащими будем находиться в постоянном контакте и оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Мы верим в победу и знаем, что она будет за нами!» — подчеркнул Михаил Соболев.

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