Глава Котельников Михаил Соболев подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО

В городском округе Котельники 3 апреля заключено соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и администрацией округа. Торжественную церемонию открытия возглавила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Документ подписали депутат Государственной Думы и сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов, а также глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Он направлен на создание условий для поддержки бойцов, вернувшихся с зоны боевых действий, и их успешной адаптации к мирной жизни.

Благодаря открытию местного отделения Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках, участники спецоперации и их семьи смогут получать помощь прямо в своем городе. Новое подразделение объединяет в себе медицинскую, юридическую и социальную поддержку, что сделает процесс обращения за помощью более удобным и доступным.

Котельниковское отделение Ассоциации расположено по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 62. Для консультаций можно обратиться по телефону: 8 (498) 742-2010.