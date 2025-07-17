Глава Королева передал внедорожник в зону СВО

В Центр защитника Отечества в Королеве обратились родственники военнослужащих с просьбой о помощи. По инициативе главы города Игоря Трифонова в ближайшие дни внедорожник «Нива» отправится в зону спецоперации, чтобы поддержать подразделение, в котором служат жители Королева.

С момента начала спецоперации в Королеве особое внимание уделяется помощи бойцам и их близким. В городе работают городской центр поддержки, штаб Комитета семей воинов Отечества, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» и отделение Ассоциации ветеранов СВО.

«Поддержка военнослужащих и их семей — наш приоритет. Со всеми стараемся оставаться на связи, оперативно реагировать на запросы с фронта, в этом нам активно помогают предприятия, волонтеры и жители», — сказал Игорь Трифонов.