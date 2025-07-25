Глава Коломны провел встречу с сотрудниками хлебокомбината

Работники предприятия «Коломнахлебпром» смогли напрямую задать волнующие их вопросы главе городского округа Александру Гречищеву, его профильным заместителям, депутатам окружного совета и главному врачу Коломенской больницы. Основные темы обращений касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства общественных пространств, здравоохранения и ремонта дорог.
В работу было принято более 15 вопросов, прозвучавших на встрече. Кроме того, глава Коломны вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и отправку гуманитарных грузов в зону СВО генеральному директору предприятия Ивану Драчеву.
Два сотрудника «Коломнахлебпрома» в 2022 году отправились добровольцами в зону специальной военной операции. « Сегодня они продолжают достойно нести службу, а коллеги всячески поддерживают своих товарищей и их сослуживцев — собирают средства на помощь фронту», — отметил Александр Гречищев.
На предприятии «Коломнахлебпром» трудятся более 350 человек. Через четыре года оно отметит свой 100-летний юбилей.
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