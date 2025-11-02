Глава Коломны провел встречу с бизнес-сообществом в Озерах

Главной темой разговора представителей власти и предпринимателей стали меры поддержки военнослужащим. Опыт озерских бизнесменов, которые с начала специальной военной операции, активно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов, является примером для многих в городском округе.

Глава муниципалитета Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев рассказали собравшимся о гуманитарном проекте «Доброе Дело», инициатором которого стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Городской округ Коломна присоединился к нему в апреле 2022 года.

«Только за прошлый год мы отправили в зону СВО и на Донбасс более 20 тонн грузов. В этом участвуют все, и бизнес-сообщество вносит существенный вклад в это дело. В Озерах огромную поддержку нашим бойцам оказывает местное отделение Союза пенсионеров Подмосковья», — подчеркнул Александр Гречищев.

Председатель озерского отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и мать кадрового офицера Валентина Никифорова организовала целую кампанию по сбору и отправке гуманитарных грузов: с 2022 года активисты изготовили более 2500 окопных свечей, связали почти 1000 пар теплых носков, сплели 3500 квадратных метров маскировочных сетей, сшили примерно 1000 пар нательного белья.

В завершении встречи глава округа Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым вручили предпринимателям благодарственные письма и медали в честь 100-летия Озер.