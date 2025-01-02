Глава Коломны исполнил желание маленькой сестры бойца СВО

Волшебники со всего Подмосковья в эти дни продолжают дарить подарки подопечным в рамках акции «Елка желаний». Накануне подарок юной жительнице Коломны вручил глава муниципалитета.

В декабре глава городского округа Коломна Александр Гречищев снял с традиционной «Елки желаний» игрушечный шар с запиской от Ксюши. Девочка мечтала о велосипеде. И вот ее мечта сбылась.

Брат Ксении сейчас служит в зоне спецоперации. На передовую он отправился добровольцем полгода назад. Дома мужчину ждут сестры Ксения и Валерия, а также их мама Евгения.

«Очень важно, чтобы близкие наших героев постоянно чувствовали заботу и внимание. Как и обещал, исполнил желание девочки до Нового года. Это возможность для нас, взрослых, подарить детям сказку. Мечты, особенно детские, должны сбываться», — отметил Александр Гречищев.