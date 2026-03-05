Глава Коломны и депутат Госдумы поздравили с 8 Марта жен бойцов СВО

Накануне главного праздника весны — Международного женского дня — глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин встретились с женами действующих участников спецоперации и их детьми. Беседа прошла в дружеской обстановке за чашкой чая.

Супруг Анны Пашутиной был мобилизован в сентябре 2022 года. Сама она, будучи директором коломенской спортшколы олимпийского резерва № 1, принимает участие в поддержке бойцов. В этом году Анна организовала занятия для ветеранов СВО на базе учреждения. Кроме того, она занимается сбором адресной помощи для батальона, где служит муж.

Супруга Любови Капотовой также мобилизовали осенью 2022 года, он — боец противотанковой артиллерии. В зоне спецоперации успел побывать и ее старший сын — добровольцем отправился на фронт в 2023-м, но через полгода был комиссован. Коломчанка также оказывает посильную помощь, организует закупку и доставку оборудования и маскировочных сетей.

Александр Гречищев и Никита Чаплин тепло поблагодарили женщин за их большой вклад в общее дело и поздравили с наступающим праздником. Во время беседы удалось узнать, в чем женщины нуждаются и какая помощь им сейчас особенно важна.

Кроме того, в этот же день представители власти встретились с прекрасной половиной местной Общественной палаты. За круглым столом подвели итоги работы за прошедший год — обсудили реализованные инициативы и перспективы на будущее. Конечно же, коломчанки не остались без поздравлений и подарков.