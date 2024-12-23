Бойцы ВС РФ вдвоем и без единого выстрела захватили опорник ВСУ

Два российских военнослужащих без единого выстрела захватили украинский опорный пункт, победив трех солдат ВСУ с помощью саперных лопаток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Сладков.

«Двое наших штурмовиков захватили украинский опорный пункт, разгромив трех солдат ВСУ в рукопашную, саперными лопатками. Красавцы», — заявил журналист.

Сладков также опубликовал видео боя.

По данным «Российской газеты», аналогичный случай произошел прошлым летом, когда российский боец во время штурма украинских позиций между Ольшанами и Синьковкой Харьковской области ворвался в окоп, где сразился в рукопашную с солдатом ВСУ.

В начале этого года морской пехотинец из Якутии с позывным Куба в одиночку справился с тремя украинскими боевиками во время штурмового обхода. Одного бойца ВСУ он ликвидировал в кулачном бою, второй успел убежать, а третьего он взял в плен.