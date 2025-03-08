Глава Химок Землякова поздравила врачей военного госпиталя с 8 Марта

Глава городского округа Химки Елена Землякова побывала в филиале № 8 военного госпиталя имени Николая Бурденко. Она поздравила сотрудниц с Международным женским днем 8 Марта.

Врачам госпиталя вручили благодарственные письма за преданность работе.

«Дорогие женщины! На ваших плечах лежит особая миссия. Вы вселяете веру, помогаете нашим героям встать на ноги после ранений. Безграничная благодарность за вашу чуткость, искренность и заботу о пациентах», — сказала руководитель муниципалитета.

Специалистов также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и начальник филиала № 8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов.

«Врачи и медсестры госпиталя всеми возможными способами стараются поддержать наших бойцов — ежедневно они дарят нашим ребятам свою заботу, внимание и тепло сердец», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Отметим, что в госпитале имени Николая Бурденко разработали и реализуют методики, которые помогают реабилитировать защитников и вернуть их в строй. В учреждении применяют технологии виртуальной реальности и уникальные программы по протезированию.