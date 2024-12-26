Глава Химок исполнит новогодние желания детей участника СВО

Глава Химок Дмитрий Волошин присоединился ко всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит желания двух дочерей участника специальной военной операции из Химок — подарит долгожданные игрушки.

Дмитрий Волошин исполнит мечты двух сестер. Девочки рассказали, что хотели бы получить на Новый год от Деда Мороза. Чудо случится в ближайшее время, пообещал глава округа.

«Снял шарик с „Елки желаний“. Это очень трогательная акция. Она делает нас добрее, а детям дарит положительные эмоции», — отметил Дмитрий Волошин.

Напомним, что в благотворительной акции в Химках ежегодно участвуют муниципальные депутаты, общественные деятели, работники администрации и просто неравнодушные жители.

Присоединиться ко Всероссийской акции можно до конца февраля. Подробная информация о том, как исполнить мечты детей и принести им праздничное настроение, размещена на официальном сайте проекта.