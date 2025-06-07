Глава Химок Елена Землякова передала гуманитарную помощь в зону СВО

Глава Химок Елена Землякова и муниципальный депутат Николай Томашов передали гуманитарную помощь для военнослужащих. В коробках — предметы первой необходимости, инструменты, продовольствие и медикаменты.

Гуманитарный груз передали в местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Подмосковье Zа наших. Za Президента». Далее конвой отправится в зону проведения специальной военной операции.

«Такие акции очень важны, поскольку они сближают людей в трудные моменты. Партия „Единая Россия“ с первых дней спецоперации организовала работу по сбору гуманитарных грузов. К этой инициативе подключились волонтеры, неравнодушные жители, предприниматели и депутаты. Оставаться в стороне нельзя. Поддержка наших военнослужащих и их семей — общее дело, которым мы приближаем победу», — рассказал Николай Томашов.

В рамках общественной акции прошла встреча с волонтерами, которые с первых дней помогают фронту. Елена Землякова вручила благодарственные письма всем героям.

«Каждый оказывает колоссальную поддержку военнослужащим. Каждая история заслуживает уважения. Большое спасибо за неравнодушие! Для меня — честь познакомиться с вами», — отметила Елена Землякова.

Все желающие могут передать гуманитарную помощь в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, д. 12. Грузы также принимают в региональном центре «Волонтеры Подмосковья». Он располагается в доме № 18б на улице 9 Мая. График работы: по будням с 09:00 до 18:00.