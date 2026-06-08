Глава Херсонской области Сальдо на ПМЭФ назвал баснями слова Зеленского о мире

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о стремлении к урегулированию украинского кризиса — басни. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» на полях Петербургского международного форума.

«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал он.

Ранее Зеленский опубликовал открытое обращение к российскому лидеру Владимиру Путину в ночь на 5 июня. В нем он предложил провести встречу на нейтральной территории с целью начала переговоров по урегулированию конфликта. Путин отметил, что посмотрел письмо главы киевского режима и заметил в нем проявление хамства, которые явно не способствует началу переговоров.