Глава Хабаровского края привез гумпомощь бойцам в ДНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин привез в ДНР гуманитарную помощь для российских бойцов. Об этом сообщил комитет по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края.

Демешин встретился с бойцами именного батальона «Максим Пассар». Они получили от него партию оборудования для нужд спецоперации: квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, прицелы ночного видения, метеостанции и прочую спецтехнику.

«Для нас важно, чтобы ребята были обеспечены всем необходимым и вернулись домой с победой. Правительство Хабаровского края продолжит оказывать поддержку военнослужащим именных батальонов и других воинских формирований нашей страны, а также их семьям», — заверил губернатор.

Дмитрий Демешин выразил надежду на то, что очередная партия гумпомощи поможет военнослужащим успешно выполнять боевые задачи.

Сейчас в зону СВО следует еще одна, 15-тонная, партия гумпомощи для артиллерийских батальонов «Максим Пассар» и «Ерофей Хабаров». В состав гуманитарного груза вошли, в частности, оборудование, техника, инструменты, строительные материалы, палатки.

Ранее 360.ru писал, как участникам СВО помогает 94-летняя жительница Подмосковья.