Глава Фрязина провел встречу с семьями бойцов СВО

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев провел традиционный личный прием жителей. На встречу пригласили также родных и близких участников специальной военной операции.

Внеочередной прием был организован в честь отмечавшегося 1 декабря дня рождения «Единой России». Глава городского округа назвал главной задачей партии помощь каждому жителю Фрязина. Он подчеркнул, что в течение всего года партийцы собирают инициативы горожан и способствуют их реализации.

«Фрязинцы каждый день приходят в нашу общественную приемную с вопросами — знают, что здесь помогут», — отметил Дмитрий Воробьев.

На приеме поднимались самые разные темы — от частных до общегородских. Глава округа обсудил с представителем Ассоциации родителей детей-инвалидов предстоящие праздники и то, как можно порадовать детей с ограниченными возможностями здоровья в преддверии Нового года.

Участник спецоперации Игорь, который получил на фронте серьезное ранение, но продолжает активно участвовать в жизни муниципалитета, поделился с Дмитрием Воробьевым предложениями о мерах поддержки ветеранов с ограниченными возможностями. Глава Фрязина пообещал обсудить его идеи с коллегами и депутатами.

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