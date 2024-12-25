Глава футбольной школы «Спартак» в Люберцах передал гумпомощь бойцам СВО

Очередной гуманитарный груз отправил в зону специальной военной операции руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления окружной федерации футбола Дмитрий Кудинов. Помощь получили военнослужащие на Лисичанском направлении в Луганской народной республике.

Дмитрий Кудинов приобрел для бойцов 92-го инженерно-саперного полка детектор беспилотных летательных аппаратов «Булат», который был очень нужен для выполнения боевых задач. Руководитель футбольной школы отметил, что всегда старается оперативно оказывать помощь участникам СВО по их запросам. «Это наш общий долг, наша общая задача», — считает Дмитрий Кудинов.

Он поблагодарил всех неравнодушных жителей Люберец, которые помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы на фронт.

Напомним, ранее Дмитрий Кудинов, который является совладельцем компании «Мой Мяч. РФ» передал подарок ребятам из села Заря Володарского района Донецкой народной республики. Школьники получили футбольные мячи и другой спортивный инвентарь.