Глава Фрязина Воробьев передал высокотехнологичный прибор для бойца СВО

В Общественной приемной партии «Единая Россия» прошла личная встреча главы Фрязина Дмитрия Воробьева с жителями. Руководитель муниципалитета вручил жене военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции, высокотехнологичный прибор.

Одна из самых обсуждаемых тем сейчас — это потребности участников специальной военной операции и членов их семей. На личный прием к глава Фрязина Дмитрию Воробьеву приехала жена бойца. Руководитель муниципалитета передал для защитника высокотехнологичный прибор, который поможет ему в зоне боевых действий.

Еще один житель Фрязина Дмитрий предложить реализовать в округе несколько просветительских проектов.

«Обязательно обсудим детали с ответственными и рассмотрим возможности для реализации», — сказал глава муниципалитета.

Он также отметил, что лично контролирует проработку обращений от горожан, которые посещают его приемы. Такие встречи с жителями помогают быстро решать возникающие социальные, экономические, правовые вопросы, а иногда и бытовые проблемы.