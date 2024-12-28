Глава Фрязина Дмитрий Воробьев провел встречи с общественниками

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев встретился с участниками отделений муниципального Совета ветеранов, Всероссийского общества инвалидов и Союза пенсионеров Подмосковья. Все эти организации активно участвуют в жизни городского округа.

Дмитрий Воробьев вручил активистам новогодние подарки и обсудил с ними и коллегами актуальные вопросы. В числе самых популярных тем обращений были благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. На вопросы, касающиеся здравоохранения, отвечала заведующая городской поликлиникой Анжелика Веселова.

Глава Фрязина выслушал предложения и замечания участников общественных организаций по обустройству общественных пространств наукограда. Дмитрий Воробьев поблагодарил руководителей организаций за активное участие в жизни муниципалитета и желание сделать его еще лучше и комфортнее.

«Подобные встречи очень важны и необходимы. Услышал много ценных советов и предложений, которые обязательно возьму в работу», — сказал руководитель городского округа.

Также было принято решение организовать ряд тематических встреч, чтобы жители Фрязина могли получить ответы на все интересующие их вопросы.