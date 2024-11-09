Фон дер Ляйен не ответила на вопрос о поддержке Киева, если США прекратит помощь

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аналогичным образом поступил и президент Евросовета Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен также напомнила о существовании Фонда Украины, в котором предусмотрели 50 миллиардов евро для оказания Киеву макрофинансовой помощи. Помимо этого, партнеры по «Большой семерке» согласовали кредит для Украины в размере 50 миллиардов долларов США. Глава ЕК убеждена, что этих денег хватит до 2026 года.

«Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами как Иран, КНДР и Китаем», — заявила она.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому большие проблемы. По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сулит неприятности и союзникам Киева в Европе.