Дотком: Зеленскому настанет конец, а Европу освободят от его сторонников

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европу, возможно, освободят от сторонников поддержки Украины. Об этом заявил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа в США — прим. ред.). <…> Тебе конец, Владимир Зеленский», — написал он.

Дотком предрек большие проблемы не только украинскому лидеру, но и его союзникам. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, французском президенте Эммануэле Макроне, немецком канцлере Олафе Шольце и британском премьер-министр Кире Стармере. В отношении последних бизнесмен высказался довольно жестко, отметив, что они ужасны и должны исчезнуть.

До этого американские СМИ сообщили, что Запад уже начал приучать украинского лидера к мысли о поражении в конфликте, сообщили «Известия».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Зеленскому пора согласиться на диалог с завершением конфликта и даже уйти, так как страна важнее его личных амбиций.