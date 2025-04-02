Глава Дубны провел встречу с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО

Ассоциации уже выделили помещение, которое находится в здании офиса партии «Единая Россия». Максим Тихомиров и Максим Большаков обсудили взаимодействие с социальной защитой, предоставление мер поддержки и выплат участникам СВО, возможность их трудоустройства на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.

В зоне спецоперации сейчас находятся более 100 дубненцев. Особенно важно помогать семьям бойцов. Максим Большаков отметил, что многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело. Глава Дубны заверил, что город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку.

На встрече руководителя муниципалитета ждал сюрприз. Максим Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от своей войсковой части за помощь, а также попросил оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.