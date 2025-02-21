Глава Дубны поблагодарил врачей за помощь в Курской области

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров пригласил сотрудников Дубненской больницы на прием. Он поблагодарил медиков за самоотверженную помощь людям, пострадавшим в ходе боевых действий на территории Курской области.

Когда ситуация в регионе обострилась, одним из первых, кто выехал на помощь был, заведующий хирургическим отделением Дубненской больницы Тарас Тарасюк. Суммарно он пробыл в командировке месяц.

«Первоначально, когда сталкиваешься с военной боевой травмой, это непривычно и трудно. Много работы. Радует, что собралась команда профессионалов», — поделился Тарас Тарасюк.

Как отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, уговаривать никого не пришлось. И медики готовы снова и снова ехать туда, где сейчас больше всего требуются их профессиональные навыки.

Напомним, в октябре прошлого года на помощь жителям Курской области из Дубненской больницы отправились хирург Вадим Афроськин, травматолог Александр Петровский и анестезиолог-реаниматолог Данил Яцыно.