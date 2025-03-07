Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил семьи бойцов СВО в преддверии 8 Марта

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В преддверии Международного женского дня в Дубне состоялась встреча, посвященная поддержке женщин, чьи мужья, сыновья и братья участвуют в специальной военной операции. Жены, матери и сестры военнослужащих собрались вместе, чтобы разделить теплую атмосферу и получить слова благодарности и поддержки от главы города Максима Тихомирова.

Глава города подчеркнул, что встреча не случайна: он выполнил особую просьбу самих военнослужащих. Бойцы попросили передать каждой женщине, которая ждет своих близких, цветы в знак любви и уважения.

«Встречи, которые мы проводим регулярно, — они не привязаны ни к каким датам. А сегодня я выполнил особое поручение — это просьба мужей, братьев, которые находятся в зоне спецоперации, — они сказали, что если бы были дома, то этот день они бы начали с того, что взяли красивый букет и подарили своим любимым женщинам», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Во время встречи женщины делились своими историями, говорили о жизни и о городе. Дети участников операции читали стихи, создавая атмосферу тепла и единства. Глава города заверил, что поддержка семей военнослужащих остается важным приоритетом для муниципальных властей.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

«Поддержка от города очень важна для нас, семей военнослужащих. Неважно, контрактники, мобилизованные, нам важно, чтобы про нас не забывали и наш город про нас не забывает», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества по Дубне Наталья Калугина.

Главным пожеланием, прозвучавшим в этот день, стала победа. Женщины выразили благодарность за внимание и заботу жителей города, которые помогают в сборе гуманитарной помощи для бойцов.

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