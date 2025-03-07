Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил семьи бойцов СВО в преддверии 8 Марта
В преддверии Международного женского дня в Дубне состоялась встреча, посвященная поддержке женщин, чьи мужья, сыновья и братья участвуют в специальной военной операции. Жены, матери и сестры военнослужащих собрались вместе, чтобы разделить теплую атмосферу и получить слова благодарности и поддержки от главы города Максима Тихомирова.
Глава города подчеркнул, что встреча не случайна: он выполнил особую просьбу самих военнослужащих. Бойцы попросили передать каждой женщине, которая ждет своих близких, цветы в знак любви и уважения.
«Встречи, которые мы проводим регулярно, — они не привязаны ни к каким датам. А сегодня я выполнил особое поручение — это просьба мужей, братьев, которые находятся в зоне спецоперации, — они сказали, что если бы были дома, то этот день они бы начали с того, что взяли красивый букет и подарили своим любимым женщинам», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.
Во время встречи женщины делились своими историями, говорили о жизни и о городе. Дети участников операции читали стихи, создавая атмосферу тепла и единства. Глава города заверил, что поддержка семей военнослужащих остается важным приоритетом для муниципальных властей.
«Поддержка от города очень важна для нас, семей военнослужащих. Неважно, контрактники, мобилизованные, нам важно, чтобы про нас не забывали и наш город про нас не забывает», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества по Дубне Наталья Калугина.
Главным пожеланием, прозвучавшим в этот день, стала победа. Женщины выразили благодарность за внимание и заботу жителей города, которые помогают в сборе гуманитарной помощи для бойцов.