Глава Домодедова провела встречу с женами и матерями участников СВО

В Домодедове прошла встреча главы округа Евгении Хрусталевой с женами и матерями бойцов специальной военной операции. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся возвращения защитников к мирной жизни и адаптации семей к новым условиям.

Участники встречи поделились друг с другом методиками по борьбе с тревожностью и способами поддержания стабильного эмоционального состояния, которые они узнали на занятиях с психологом и священнослужителем.

Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева отметила, что вместе с коллегами она продолжает работать над созданием условий, в которых участники специальной военной операции и члены их семей будут ощущать заботу на всех уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.