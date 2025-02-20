Глава Домодедова передала волонтерам гуманитарную помощь для бойцов СВО

Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева побывала в штабе добровольческой организации «Крылья ангела». Она передала участникам спецоперации собранные коллективом администрации одежду, термобелье, продукты и средства первой необходимости.

Евгения Хрусталева рассказала, что жители муниципалитета приняли очень активное участие в сборе необходимых для фронта вещей, в том числе по заявкам от госпиталей, где проходят лечение раненые бойцы.

Среди гуманитарного груза были расписанные вручную пряники со словами «Ты герой!», «Мы тебя ждем!», «Гордимся тобой!». «Конечно, самое трогательное — это письма бойцам от детей», — отметила глава Домодедова.

Руководитель добровольческого движения «Крылья ангела» Валентина Ртищева показала Евгении Хрусталевой штаб организации и рассказала о деятельности волонтеров, которые плетут маскировочные сети и изготавливают нашлемники. Она поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. «В этот раз столько народу откликнулось! Отправляем 1000 флаконов „Цефтриаксона“», — сказала Валентина Ртищева.

Гуманитарный конвой уже выехал в зону СВО, вскоре бойцы получат собранные для них жителями Домодедова вещи и весточки из дома.