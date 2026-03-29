Глава ДНР оценил шансы ВСУ удержать Красный Лиман

Пушилин: у ВСУ остается все меньше шансов удержать Красный Лиман

У Вооруженных сил Украины остается все меньше шансов удержать Красный Лиман, бои в окрестностях города продолжаются. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем канале на платформе MАХ.

По его словам, украинские военные продолжили попытки удержать населенный пункт, однако ситуация для них осложнилась.

«В самом Красном Лимане — бои в его окрестностях, противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у него остается все меньше и меньше», — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС России расширили зону контроля на Краснолиманском направлении в ДНР. Они заняли более выгодные позиции на участке Диброва — Озерное, также в районе Кривой Луки.