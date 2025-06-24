Глава Черноголовки провел встречу с участником СВО

Руководитель муниципалитета Роман Хожаинов встретился с бойцом специальной военной операции с позывным Засада. Сейчас военнослужащий находится в родных местах в командировке.

Участник СВО, подписавший контракт еще в 2020 году сейчас служит на Запорожском направлении в штурмовом отряде. Находясь в краткосрочной командировке, Засада успел повидаться с матерью, родными и друзьями.

Роман Хожаинов передал подразделению, в котором служит боец из Черноголовки, вездеходные колеса для автомобиля, которых очень не хватало защитникам Отечества для выполнения боевых задач.

Глава городского округа пожелал всем, кто сейчас находится в зоне СВО, скорейшей победы и возвращения домой.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству.