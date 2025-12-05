Глава Чехова вручил орден Мужества семье погибшего бойца СВО

Лейтенант Игорь Филатов погиб 25 января 2025 года при выполнении боевого задания в Курской области. Глава округа Михаил Собакин вручил родным героя орден Мужества.

На церемонии присутствовали близкие Игоря: мать Наталья Евгеньевна, отчим Сергей Валерьевич, брат Владислав и сестра Екатерина. Михаил Собакин выразил им искренние соболезнования и слова благодарности за сына. «Игорь — герой. Мы его помним, не забываем. И, к моему большому сожалению, награда нашла своего героя посмертно», — сказал глава Чехова. Игорь Филатов с семьей переехал в Чехов в 13-летнем возрасте, учился в школе № 10. В конце мая этого года там открыли в честь него Парту героя.

«Он показал, каким настоящим и светлым может быть человек. Игорь был добрым, настоящей опорой и защитой. А еще он был смелым, не показным геройством, а тихой внутренней силой, которая заставляла его идти на защиту», — рассказала одноклассница Игоря Анна Кукушкина.

В 2018 году Филатов поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Не раз участвовал в парадах на Красной площади. В апреле 2023 года стал командиром взвода Псковской 76-й дивизии. Его выдающиеся заслуги были отмечены двумя орденами Мужества и медалью Суворова. «Об Игоре можно очень много говорить. Наша гордость, наша боль. Очень тоскуем по нашему мальчику. Недавно был маленьким, а теперь он превратился в такого взрослого, мудрого, мужественного мужчину», — поделились Наталья и Сергей Поповы. По просьбе семьи Игоря Филатова Михаил Собакин пообещал установить мемориальные доски на образовательном учреждении, где он учился, и доме, где жил.